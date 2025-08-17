Спецпосланник президента США заявил, что РФ пошла на уступки по пяти регионам Украины

Спикер не указал, о каких именно украинских областях идет речь. Стив Уиткофф отметил, что Россия согласилась не освобождать всю территорию Украины. Спецпосланник президента США назвал такое решение одним из компромиссных решений Москвы. Он также заверил, что Россия готова подписать ряд документов. В одном из них будет указано, что РФ обязуется не нападать на страны Европы. Возвращаясь к территориальному вопросу, Уиткофф допустил, что новые регионы РФ могут не вернуться в состав Украины.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности», — сообщил Уиткофф.

Спецпосланник американского президента анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мероприятие состоится в понедельник, 18 августа. Вопрос обмена территориями будет обсуждаться на встрече. Спикер выразил надежду, что Украина и Россия в скором времени смогут заключить мирный договор.

«Основной вопрос— это вопрос обмена территориями. <...> Мы намерены обсудить это в понедельник», — сказал он в эфире телеканала CNN.

СМИ активно обсуждают вопрос территориальной целостности Украины. По данным Reuters и FT, на Аляске Россия предложила покинуть Сумскую и Харьковскую области при условии, если Украина также добровольно выведет войска из Донбасса. В Запорожской и Херсонской областях государственная граница пройдет по нынешней линии боевого столкновения. Украинское издание «Политика страны» считает, что Херсонская и Запорожская области полностью перейдут под контроль РФ. Предполагается, что российские военнослужащие могут покинуть Днепропетровскую и Сумскую области.

Ранее сообщалось, что Трамп согласился признать Донбасс российской территорией.