Президент США Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о передаче Донбасса под полный контроль России и заморозке линии фронта на остальных участках для заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Как отмечает телеканал, до начала военного конфликта в Донбассе проживало порядка 6,5 млн человек. Регион включает в себя ДНР и ЛНР.

По данным информированного источника, после переговоров с Путиным на Аляске Трамп довел до европейских партнеров итоги этой встречи.

Так, американский лидер сообщил, что глава Кремля подтвердил планы по установлению контроля над ключевыми территориями Донбасса. Однако при этом Москва якобы готова к деэскалации в Запорожской и Херсонской областях, а также к заморозке боевых действий на текущей линии фронта.

Встреча в Анкоридже стала историческим событием, поскольку связи между Москвой и Вашингтоном, по мнению самого Владимира Путина, практически достигли критической нулевой отметки. Трамп и Путин обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и обсудили ключевые особенности возобновления российского-американских отношений.

Ранее украинский политолог Владислав Оленченко предрек главе киевского режима Владимиру Зеленскому «последнюю» поездку в Вашингтон.