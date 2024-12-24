Spiegel: наехавший на толпу на ярмарке в Магдебурге завещал имущество Красному Кресту

В автомобиле подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге было найдено завещание, которое исключило политический мотив происшедшего, сообщил журнал Der Spiegel.

Немецкое издание отметило, что завещание обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Автор документа распорядился, чтобы его имущество передали немецкому комитету Красного Креста. Упоминания о политическом мотиве нет, что может исключить данную версию.

В материале газеты указано, что подозреваемый оформил аренду автомобиля за неделю до инцидента на ярмарке. Местное правительство назвало происшедшее терактом. Издание пишет, что подозреваемый 50-летний мужчина дал интервью, которое выложили в американском антиисламском блоге. В нем в положительной тональности он рассказал о деятельности бизнесмена Илона Маска и конспиролога Алекса Джонса. Автор материала отметил восхищение подозреваемого этими людьми.

В результате наезда погибли пять человек, один из которых — ребенок. Различные травмы получили около 200 посетителей ярмарки. Предполагаемый подозреваемый — Талеб аль-Абдулмохсен.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в теракте в немецком Магдебурге находился под воздействием наркотических препаратов.