Подозреваемый в теракте в немецком Магдебурге находился под воздействием наркотиков

Мужчина, подозреваемый в совершении теракта в немецком Магдебурге, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Bild.

Отмечается, что первый тест на наличие в крови предполагаемого террориста наркотических веществ оказался положительным.

Вечером, 20 декабря, неизвестный на полной скорости влетел в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Видео, на котором запечатлен момент инцидента, распространилось в СМИ. На них видно, как черное BMW, не снижая скорость, въезжает на пешеходную дорожку, где между прилавками ходят люди. Власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали случившееся терактом.

По информации Bild, число жертв теракта выросло до четырех человек. Всего, по данным немецкой полиции, пострадали не менее 205 человек, состояние 41 из которых оценивается как крайне тяжелое.

Как позже выяснилось, подозреваемым в совершении теракта является выходец из Саудовской Аравии, который, по данным издания Der Spiegel, придерживался антиисламских взглядов и занимался в Германии деятельностью, направленную на создание так называемой «академии бывших мусульман».

Кроме того, Süddeutsche Zeitung сообщило, что подозреваемый в совершении теракта в 2016 году получил статус беженца в ФРГ и имеет в стране вид на жительство.