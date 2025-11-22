Спортивные звезды за решеткой: за что чемпионов-саночников обвиняют в хищении госсредств

Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО двух известных спортсменов-саночников, которых подозревают в мошенничестве, сообщило РИА Новости, со ссылкой на телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

По информации издания, двое представителей элиты российского санного спорта оказались в центре громкого уголовного дела. Речь идет о титулованном Романе Репилове, имеющем в активе три победы на мировых первенствах, и его коллеге по сборной Александре Перетягине, завоевавшем европейское серебро. Следствие полагает, что спортсмены причастны к хищению значительной суммы из государственного бюджета. Фигурантам избрана строгая мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование установило, что Репилов, параллельно спортивной карьере занимавшийся бизнесом, инициировал сделку по закупке спортивного инвентаря. В рамках данного соглашения, по версии обвинения, было незаконно изъято около 11 млн руб., выделенных из федеральных средств. Суд счел улики достаточно вескими для его ареста, который продлится как минимум до 19 декабря.

По данным издания, Александр Перетягин, в свою очередь, также помещен в СИЗО. Ему инкриминируется состав преступления, предусмотренный частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Спортсмен является частью национальной команды на протяжении более десяти лет, с 2012 года, а его профессиональные достижения включают второе место на чемпионате Европы 2015 года в одиночках. Помимо выступлений, он занимает официальную должность специалиста в Центре, отвечающем за подготовку сборных России.

«В отношении обвиняемого Перетягина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц, то есть по 20.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что автомобиль Харатьяна оказался под арестом из-за чужого судебного спора.