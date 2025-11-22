Тайна арестованного авто: как Дмитрий Харатьян оказался в центре судебной тяжбы

Тверской суд оставил в силе арест автомобиля, принадлежащего актеру Дмитрию Харатьяну. Имущественные ограничения были наложены в рамках спора между коммерческими организациями. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на РИА Новости.

Исковое заявление от компании «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» поступило в суд в апреле 2024 года. Истец требовал взыскания солидарной задолженности по договорам купли-продажи машин на сумму более 36.5 млн китайских юаней.

В мае 2024 года суд ввел обеспечительные меры, включая запрет на регистрационные действия с транспортными средствами. В материалах дела в качестве третьего лица указан Дмитрий Харатьян.

Представитель актера ходатайствовал об отмене ареста, указывая что автомобили на момент его наложения уже перешли новым владельцам. Апелляционная инстанция 30 января отклонила жалобу, оставив решение без изменений.

