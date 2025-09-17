«Спрос на уголь упал»: почему россиянам перестали выплачивать зарплату и отпускные?

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин на странице в соцсетях рассказал, что сотрудники компании АО «Северный Кузбасс» обратились с жалобой из-за задержек по выплате заработной платы и отпускных, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам сотрудников, некоторым не выплачивают заработную плату на протяжении трех месяцев. Другие рабочие проинформировали, что задолженность составила меньший период. Однако проблема актуальна для всего коллектива. Горожане оставляют жалобы в приемной депутата.

Антон Горелкин сообщил, что связался с владельцем шахты «Северный Кузбасс». Ситуация на предприятии сложная.

«Созвонился с владельцем шахты „Северный Кузбасс“ Станиславом Лупием. Он пояснил, что ситуация на предприятии тяжелая: спрос на уголь упал», — написал депутат.

Депутат пояснил, что из-за падения спроса приходится продавать товар по низкой стоимости. В итоге полученная прибыль предприятия не позволяет в полном объеме пополнить бюджет компании. Владелец шахты заверил, что проблема с невыплаченными заработными платами будет решена. Часть сотрудников получат деньги до конца сентября. Начать погашение задолженности по зарплатным обязательствам и отпускным планируют с 17 сентября. Депутат Горелкин заявил, что будет контролировать ситуацию с выплатами.

