Средневзвешенное оценивание: мама школьника назвала голосование за новую систему клоунадой

С 1 сентября в школах Тюмени и области в рамках пилотного проекта введена средневзвешенная система оценивания, согласно которой итоговая оценка высчитывается по сложной формуле с учетом «весов» разных видов работ. Родители негативно оценивают нововведение, сообщил nashgorod.ru.

Мама школьника Ольга Парахина рассказала, что голосование за введение новой системы оценивания в школе провели во время общего родительского собрания. По ее словам, в нем приняли участие около 30 родителей. В школе обучается 600 детей. Директор сообщила, что по итогам голосования система утверждена.

«Получается, тридцать человек решили за сотни семей. Такая клоунада! И главное — стресс для детей», — высказала мнение мама тюменского школьника.

Мама школьника Наталья Карасева прислала скриншот из электронного дневника. Женщина уверена, что при старой системе общий балл ее ребенка был бы выше. Многие родители обращаются с такой же жалобой. Они видят, что ребенок старается, но балл только снижается из-за расчетов по новой формуле.

«Если ребенок получил 2 за контрольную, в журнал идет не одна двойка, а три. И исправить эту оценку почти невозможно», — говорит мама ученика из школы № 92.

Педагог Татьяна Воробьева высказала мнение, что идея средневзвешенного оценивания неплохая. Однако учитель указала на ряд несовершенств. По ее мнению, в Тюмени не провели качественную разъяснительную работу с родителями и не предоставили детям время для адаптации. Изменить ситуацию, по мнению эксперта, можно при взаимосвязи между учителями, родителями и департаментом образования.

«В итоге инструмент, который задумывался как способ объективной оценки, вызвал недоверие и сопротивление», — уверена педагог.

