В России предложили расширить эксперимент с упрощенным ОГЭ

Власти Санкт-Петербурга планируют продлить эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса. Как сообщила вице-губернатор Ирина Потехина, город надеется закрепить эту практику на постоянной основе.

Сейчас выпускники, сдавшие ОГЭ по русскому языку и математике, могут без экзаменов поступить на 19 востребованных специальностей в петербургские колледжи. Проект действует также в Москве и Липецкой области. Потехина отметила, что для полноценной оценки результатов эксперимента необходимо расширить географию участников.

