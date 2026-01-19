Стая ротвейлеров напала на детей в Раменском: 4-летнему мальчику наложили 25 швов

В пятницу, 16 января, на детей, которые катались с самодельной горки, напали четыре собаки. Предположительно, в стае были замечены три ротвейлера и одна дворняга. Один из ротвейлеров выбежал с соседского участка. В результате нападения животных ребята пострадали. Инцидент произошел на территории коттеджного поселка Мининская Поляна Раменского округа, сообщил REGIONS.

По информации издания, на горке катались дети разного возраста: шести и четырех лет. Отец ушел с горки незадолго до нападения собак с малышом, которому всего 2,5 годика. Когда к горке подбежал один из ротвейлеров, они сумели среагировать: скинули на животное тюбинг, а сами забежали на участок соседей, спрыгнув с горы. Внизу остался четырехлетний малыш, который не смог убежать.

«Со слов младшего сына… одна собака начала меня рвать и начала кусать. Я единственное, что сделал, сложил ручки, отвернул голову, чтобы она мне лицо не прокусила и руки не откусила», — рассказал отец пострадавшего ребенка.

По словам ребенка, другие ротвейлеры, напротив, старались помочь малышу. Они накинулись на атакующего пса. Ребенка доставили в больницу в Москву. Медики наложили 13 швов на ногу и 12 — на ухо. На ногу также наложили лангету. Ближайший месяц малыш вынужден проводить дома. Отец ребенка рассказал, что ротвейлер не в первый раз сбегает и наносит соседям ущерб.

«Мне нужна не денежная компенсация, мне нужно спокойствие. Я хожу по улице с ножом, везде провожаю своих детей, потому что просто боюсь, что эти звери могут снова напасть», — заявил он.

Хозяин собаки вину не отрицает. Он рассказал, что в день инцидента не закрыл щеколду вольера.

