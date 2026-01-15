«Игра в русскую рулетку»: жители Наро-Фоминска катаются с горок в мусорных пакетах

В подмосковном Наро-Фоминске среди молодежи распространилась новая забава для зимних горок. Подростки отказываются от классических ледянок и тюбингов в пользу больших хозяйственных пакетов, которые надевают прямо на верхнюю одежду, сообщил REGIONS.

Видеоролики с такими экстремальными спусками стремительно набирают популярность в местных социальных сетях. В сравнении со специализированным снаряжением, полиэтиленовые мешки практически бесплатны и всегда под рукой.

Спасательные службы и медики выражают серьезную обеспокоенность. Главным недостатком этого «народного ноу-хау» они называют абсолютное отсутствие какой-либо защиты.

«Катание в полиэтиленовом пакете — это игра в русскую рулетку. Пакет не имеет ни тормозов, ни ручек, ни жесткого дна. Малейший камень или ветка под снегом могут порвать пакет, это приведет к резкой остановке и травме. А спуск головой вперед при высокой скорости грозит тяжелыми последствиями», — прокомментировал REGIONS старший инструктор-спасатель поисково-спасательного отряда в Наро-Фоминске Андрей Алферов.

Эксперты поясняют, что сертифицированные тюбинги и ледянки имеют прочное дно и борта, смягчающие возможные столкновения, в то время как тонкий пакет не предоставляет никакой амортизации.

Спасатели призывают родителей внимательнее относиться к зимнему отдыху детей, объяснять им правила безопасности и разрешать кататься только на исправном инвентаре, предназначенном для этих целей.

Ранее сообщалось, что россиянка пробила голову об лед, катаясь на ватрушке в Калининградской области.