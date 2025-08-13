Стало известно, как предки Василия Шукшина жили на территории Самарской губернии

Авторы книги «Село Сорочинское Бузулукского уезда Самарской губернии» во время презентации издания в музее рассказали, как жили предки известного советского писателя Василия Шукшина на территории Самарской губернии, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, для написания книги авторы изучили множество документов. Им приходилось обращаться в архивы разных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Было установлено, что купцы добились высокого состояния за счет продажи хлеба и скота. Они вели свою деятельность на территории Самарской губернии.

По данным издания, во время презентации книги гости мероприятия задавали различные вопросы. Интерес исследователей к губернии вызван тем, что о ней не было достаточного количества информации. Местные жители выразили авторам книги слова благодарности за проделанную работу. В знак признательности они презентовали исследователям карту Самары.

