«Это очень больно»: дочь Шукшиной вспомнила отношение матери в детстве

Недопонимание между актрисой Марией Шукшиной и ее дочерью Анной Шукшиной (Трегубенко) от первого брака переросло не просто в конфликт, а в настоящую драму. Артистка просто вычеркнула старшего ребенка из своей жизни, утверждает внучка писателя Василия Шукшина. Почему мать не хочет общаться с дочерью — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не пошла по стопам родителей

Виной всему оказался бодибилдинг. Трегубенко не последовала примеру знаменитых родственников и не стала связывать свою жизнь с актерским ремеслом и литературой. К 35 годам Анна заметно преобразилась. Из изящной блондинки, похожей на мать, она превратилась в статную женщину с фигурой атлета — ее страстью стал бодибилдинг.

Дочь Шукшиной не стесняется показывать свои мышцы, публикуя в блоге не только видео с тренировок, но и кадры довольно откровенных фотосессий. Мать же оказалась не в состоянии принять увлечения старшего ребенка и вычеркнула ее из своей жизни, заявила Анна в интервью «ЭГ». Трегубенко также перестала общаться с братом Макаром Касаткиным — сыном Шукшиной от второго брака.

Бодибилдинг не соответствует представлениям актрисы о «добре и зле», считает Анна. Однако разлад в отношениях матери о дочери начался задолго до того, как в жизнь Трегубенко активно вошел фитнес.

Фото: [ соцсети ]

«Она меня била»

Анна уже не раз заявляла, что мать могла поднять на нее руку в детстве. По словам Трегубенко, молодая Шукшина была страстной тусовщицей и, уходя на очередную вечеринку, оставляла со старшей дочерью младших детей. Но вместо благодарности актриса придерживалась строгих методов воспитания, покупала Анне только самое необходимое и не давала карманных денег.

Подарки и деньги на личные расходы Трегубенко получала от бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной. Теперь же Анна не общается со своими близкими, отец Артем Трегубенко тоже перестал проявлять интерес к ней после того, как семья оказалась в центре скандалов из-за бодибилдинга. Дочь Шукшиной не расстраивается, ведь у нее есть сын Вячеслав.

Поставила точку

В какой-то момент Анне даже показалось, что отношения с матерью начали становиться лучше. Однако это был мираж. На ее день рождения летом 2024 года они вместе с актрисой впервые за всю жизнь поговорили по душам. Трегубенко рассказала матери, почему так сильно любит бодибилдинг, и даже подумала, что ее услышали. Но после призналась, что ей показалось.

Точку в отношениях с Шукшиной Анна поставила 25 июля прошлого года — в день рождения дедушки. После очередной размолвки она поняла, что никогда не будет принята матерью.

«Все, мамы для меня нет. Это очень больно», — решила Анна.

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