Тренер и футбольный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» высказался об игре московского «Динамо» под руководством Сандро Шварца.

Бело-голубые занимают второе место в РПЛ с 31 очком после 14 матчей, столько же баллов у находящегося на верхней строчке таблицы «Зенита».

«Динамо» отличается системностью. В этой команде игроки не тратят время на принятие решений — все работает как швейцарские часы», — отметил Григорян.

22 ноября в центральном матче 15-го тура РПЛ «Динамо» сыграет на «ВТБ Арене» с «Краснодаром», занимающим четвертое место и отстающим от бело-голубых на пять очков.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал фаворитов РПЛ, не включив в их число «Динамо».