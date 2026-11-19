Водителям в Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в четверг, 19 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов баллов, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2,3% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призвали не забыть о правилах дорожного движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.