Стало известно, за что еще летом задержали депутата от фракции КПРФ Андрея Анненко

В июле сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Андрея Анненко, который представляет интересы КПРФ в Волгоградской области. Сначала предполагалось, что депутат проходит свидетелем по делу, но позже прояснилось, что он обвиняемый.

В полиции не объясняли причину задержания. В среду, 1 ноября, в СК рассказали, что Андрея Анненко подозревают в мошенничестве, сообщает novostivolgograda.ru. У депутата и его помощника есть общий знакомый, который работает юристом.

У юриста и управляющего одной из компаний возник конфликт. Народный депутат и его помощник решили воспользоваться ситуацией. Юристу они рассказали, что у следователя есть данные, что он некоторые услуги оказывал незаконно.

Андрей Анненко и его помощник уверяли юриста, что могут помочь. Необходимо передать в следственный комитет 400 тысяч рублей. Чиновники говорили, что могут лично передать деньги, потому что знают, к кому можно подойти. Юрист не поверил мужчинам. Он написал заявление в полицию.

Задержание волгоградских чиновников произошло в тот момент, когда юрист передавал им 400 тысяч рублей. Депутат Андрей Анненко отрицает свою вину. Его помощник дал показания и признал вину. Он сотрудничает со следствием. Следователи продолжают собирать доказательную базу для передачи в суд.