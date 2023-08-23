Старейшину «Свидетелей Иеговы»* задержали в Крыму

В городе Джанкое был задержан лидер организации «Свидетелей Иеговы»*. Отмечается, что в связи с запертом деятельности религиозной организации на территории России, формат работы лидера был адаптирован под новые условия существования. Он проводил встречи с участниками движения по видеосвязи. Таким же способом искал новых членов группы, просил переводить денежные средства на предоставленные реквизиты в режиме онлайн, распространял запрещенные пропагандистские материалы. Пожертвования распределялись между некоторыми участниками группы.

В доме задержанного провели обыск. Нашли экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело. Проходит расследование. Работу ведут сотрудники УФСБ совместно с центром по противодействию экстремизма. Предполагается, что подозреваемый возглавлял целый джанкойский клан.

Осенью по регионам РФ были проведены обыски у лиц, которых подозревали в причастности к секте «Свидетелей Иеговы»*.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация