Более 1 тыс. жителей Подмосковья вступили в федеральный регистр доноров костного мозга с начала года

Более 1 тыс. жителей Подмосковья вступили в федеральный регистр доноров костного мозга с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«С начала года в регистр доноров вступили более 1 тыс. жителей Московской области, что на 284 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал главврач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

Он напомнил, что пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток требуется пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими заболеваниями.

«Забор 5% стволовых клеток у донора безопасен для его здоровья — клеточный состав в короткие сроки полностью восстанавливается. При этом для реципиента трансплантация является шансом на спасение жизни», — подчеркнул специалист.

Стать донором костного мозга могут жители в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Для этого нужно подать заявку на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье». Подробная информация о процедуре донорства доступна здесь.

Развитие донорства костного мозга и ведение Федерального регистра входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

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