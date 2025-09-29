«Стемнеет и начнется ралли»: россияне пожаловались на экстремальную езду доставщиков еды

По информации издания, горожане сообщили, что ситуация меняется именно вечером. До темноты доставщики передвигаются преимущественно по дорожке, которая хаотично образовалась возле пешеходной зоны из-за частого проезда по газону на самокатах и других средствах передвижения. Вечером количество доставщиков увеличивается. По словам горожан, они на большой скорости проезжают по пешеходной зоне.

«Сейчас стемнеет и начнется ралли. Здесь всегда так с наступлением темноты. Люди спешат, а их со всех сторон „подрезают“. Дай бог, чтобы никого не зацепили», — рассказала местная жительница.

Корреспондент RostovGazeta пообщалась с горожанами. Большинство отметили, что боятся за свое здоровье в вечернее время суток из-за курьеров. Фары ослепляют лицо, доставщики проносятся быстро, всегда есть риск столкновения. Одна из прохожих рассказала, что ее сын — доставщик. Однажды он упал с самоката и сильно расцарапал тело. Женщина переживает, что скорость и ямы на дорогах — опасные моменты, которые могут привести к падению. Особенно ситуация ухудшается зимой.

«Мне — некомфортно. Мне — страшно. Я отрицательно отношусь к тому, что доставщики ездят по тротуарам. Меня раздражает, что приходится бояться, вертеть головой, следить, чтобы никто не сбил», — рассказала еще одна местная жительница.

Юрист, адвокат Антон Габович рассказал, что езда на мопедах запрещена по тротуарам. Для управления у доставщика должны быть водительские права категории «М». Электромопеды относятся к средствам индивидуальной мобильности.

«Если они (доставщики. — Прим. ред.) мешают пешеходам, об этом можно сообщить в администрацию по месту жительства, в полицию. Это нужно для того, чтобы удалось скорректировать организацию пешеходного движения. Например, установить определенные ограничители для проезда подобных средств, запрещающие знаки», — сообщил Габович.

Ранее сообщалось, что в России роботов-доставщиков сделают полноценными участниками дорожного движения.