В России роботов-доставщиков сделают полноценными участниками дорожного движения

Министерство экономического развития РФ получило проект нового экспериментального правового режима (ЭПР), разработанного компанией «Яндекс», который устанавливает на законодательном уровне статус роботов-доставщиков на российских улицах. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Отмечается, что этот проект предусматривает ряд мер, направленных на повышение безопасности и контроля за робототехническими системами, которые передвигаются по дорогам.

Согласно этой инициативе, роботы-доставщики будут ограничены по скорости передвижения. Также они должны будут иметь индивидуальные номера и QR-коды для быстрого контроля нарушений. Для повышения скорости доставки и снижения риска пробок из-за них планируется разрешить им движение по тротуарам и велодорожкам.

В случае дорожно-транспортных происшествий (ДТ) с участием роботов будут созданы специальные правила для оформления протоколов, а пассажиры и пострадавшие смогут претендовать на выплаты до 500 тыс. руб. Ответственность за ущерб возьмет на себя компания «Яндекс».

Проект уже проходит согласование в Минэкономразвития РФ и предполагает внедрение в 20 субъектах страны, включая Москву, Иннополис и Мурино. В рамках ЭПР для этих устройств будут введены отдельные дорожные правила, ограничения по скорости и габаритам.

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