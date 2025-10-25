Столичный регион накрыла тепловая аномалия: синоптик Леус поделился прогнозом на 25 октября

Синоптик Михаил Леус опубликовал в своем телеграм-канале информацию о погоде в столичном регионе на выходные 25-26 октября.

По информации синоптика, в субботу, 25 октября, столичный регион оказался под воздействием необычно теплой для конца октября погодной аномалии. Причиной столь мягких температур стал теплый атмосферный фронт, сформировавшийся над территорией Прибалтики.

«Температура воздуха +10…+12°, по области +7…+12°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал синоптик.

Согласно данным метеорологического мониторинга, погодный массив продолжит удерживать над центральными районами РФ плотный слой многоярусной облачности. В течение дня она будет вызывать местами небольшие осадки в виде моросящего дождя и образование густой дымки. По информации телеграм-канала ТАСС, в субботу, 25 октября, Москве наблюдается густой туман.

По информации синоптика, в ночь на 25 октября стала самой теплой за последние 14 дней. В течение воскресного дня столбики термометров покажут значения на 3-4 градуса выше средних многолетних показателей для данного времени года. Прогнозируемый температурный режим составит от +7 до +9 градусов в ночные часы и сохранится на том же уровне в течение светового дня.

Специалист обратил внимание, что несмотря на относительно высокие для сезона температуры, влажная и пасмурная погода будет создавать ощущение промозглости, характерное для поздней осени.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр озвучил прогноз для десятка регионов.