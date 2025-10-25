Штормовые ветры и ливни: Гидрометцентр озвучил прогноз для десятка регионов
Вильфанд: опасные явления погоды на подходе в десятке регионов
Фото: [Медиасток.рф]
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о неблагоприятных погодных явлениях, которые в ближайшие дни затронут более десяти регионов страны. По его данным, россиян ждут сильные осадки, порывистый ветер (до 33 м/с) и гололедные явления, сообщает ТАСС.
Наиболее сложная метеорологическая обстановка прогнозируется в следующих районах:
- Иркутская область и Бурятия: сильный снег и ветер до 22 м/с;
- побережье Чукотки: ветер скоростью до 25 м/с;
- побережье Северного Ледовитого океана в Якутии: очень сильный ветер — до 33 м/с;
- восток Хабаровского края: интенсивные осадки (снег и мокрый снег), ветер до 23 м/с, на Тихоокеанском побережье — до 28 м/с, возможны гололедные явления;
- Сахалин и острова Курильской гряды: мощные дожди, способные вызвать подъем уровня рек, при скорости ветра 25 м/с и выше;
- северо-восток Приморского края: обильные осадки (снег и дождь), ветер до 20 м/с.
На юге европейской части России картина иная: в Крыму, Краснодарском крае и Ставрополье ожидаются дожди, а в Ростовской области — ливни. Температура воздуха останется на уровне около 15 °C, однако со следующей недели прогнозируется ее повышение выше 20 °C. Температура воды в Черном море на данный момент составляет 17–18 °C.
