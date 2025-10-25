Штормовые ветры и ливни: Гидрометцентр озвучил прогноз для десятка регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о неблагоприятных погодных явлениях, которые в ближайшие дни затронут более десяти регионов страны. По его данным, россиян ждут сильные осадки, порывистый ветер (до 33 м/с) и гололедные явления, сообщает ТАСС .

Наиболее сложная метеорологическая обстановка прогнозируется в следующих районах:

Иркутская область и Бурятия: сильный снег и ветер до 22 м/с;

побережье Чукотки: ветер скоростью до 25 м/с;

побережье Северного Ледовитого океана в Якутии: очень сильный ветер — до 33 м/с;

восток Хабаровского края: интенсивные осадки (снег и мокрый снег), ветер до 23 м/с, на Тихоокеанском побережье — до 28 м/с, возможны гололедные явления;

Сахалин и острова Курильской гряды: мощные дожди, способные вызвать подъем уровня рек, при скорости ветра 25 м/с и выше;

северо-восток Приморского края: обильные осадки (снег и дождь), ветер до 20 м/с.

На юге европейской части России картина иная: в Крыму, Краснодарском крае и Ставрополье ожидаются дожди, а в Ростовской области — ливни. Температура воздуха останется на уровне около 15 °C, однако со следующей недели прогнозируется ее повышение выше 20 °C. Температура воды в Черном море на данный момент составляет 17–18 °C.

