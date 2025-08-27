Сторожевой пес здоровья: врач призвал не игнорировать боль в спине

Главврач клиники TEMED Алмаз Абдуллин в Уфе рассказал, когда особенно важно своевременно отреагировать на боль в спине, сообщил mkset.ru.

По информации медика, в древности боль называли сторожевым псом здоровья. Именно боль позволяет человеку обратить внимание на проблемы со здоровьем. Бывает, что человек на протяжении всего рабочего дня проводит время в сидячем положении. В таком случае боль в спине может сигнализировать о необходимости делать перерыв на зарядку. Или же человек, напротив, активно занимается спортом. Боль может стать сигналом, что пора снизить нагрузку и восстановиться.

«Главное правило — если боль беспокоит дольше 3-5 дней, отдает в ногу или руку, если чувствуете слабость в конечностях, прострелы, онемение, мурашки, — это повод обратиться к врачу», — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, лучше заранее сделать МРТ. Доктору важно ознакомиться со снимками, которые были сделаны недавно. Главврач призвал никогда не откладывать визит к врачу, если появились жалобы. Распространенная ошибка многих россиян — принимать анальгетики. Однако организм не может самостоятельно решать проблемы с болью в спине. Как следствие, уже минимум через три месяца боль станет хронической. Тогда понадобится более длительный курс лечения.

