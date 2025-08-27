Подросток в Дагестане умер из-за отказа в госпитализации за деньги

В Дагестане трагически скончался подросток, которому, по данным телеграм-канала «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ», было отказано в необходимой госпитализации из-за отсутствия средств.

По информации канала, мальчик пострадал от укуса неизвестного насекомого. После обращения в травмпункт, где было высказано подозрение на перелом, его направили в районную больницу. Несмотря на сильную боль и неэффективность обезболивающих, медики, как утверждает канал, потребовали оплату за госпитализацию и, не получив ее, отказали в оказании помощи.

Спустя неделю у подростка развилось заражение крови, которое привело к летальному исходу. Семья погибшего требует проведения тщательного расследования и привлечения к ответственности всех виновных в этом трагическом инциденте.

Ранее сообщалось, что в Коми медики приняли отравление угарным газом россиян за алкогольное опьянение.