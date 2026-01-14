Страшные вечера начались: какой гриб сулил дочь, а какой — скорую свадьбу в святочных гаданиях

В народной традиции период с 14 января и до Крещения именовался Страшной неделей — это было привычное время для гаданий о будущем. Люди придавали большое значение снам, в которых появлялись грибы, сообщил transsibinfo.com.

Гриб существует на границе: он не относится ни к царству растений, ни к царству животных, появляется неожиданно и часто произрастает в местах, где встречаются процессы жизни и распада. В культурах, где Новый год осмысляется как мгновение перехода между мирами, грибы становятся естественным олицетворением перемен — смены циклов, судеб и состояний бытия.

В России на грибах напрямую не гадали, их появление толковалось как знак. Например, белый гриб, увиденный во сне, предвещал рождение сына, сыроежка — дочери. Груздь сулил скорое появление жениха.

Фраза «груздь ищет белянку» в прошлом была не просто поэтическим образом. Это устоявшийся фольклорный мотив о суженом и суженой, который часто звучал в святочных песнях, сопровождавших девичьи гадания.

Ранее сообщалось, что ночь с 13 на 14 января завершает цикл зимних праздников по старому стилю.

