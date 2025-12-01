Страсть, нежность или гламур: топ-5 нарядов для празднования Нового 2026 года

К концу года ведущие кутюрье презентуют различные образы, которые можно выбрать для празднования Нового года, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, некоторые коллекции представлены в золотых тонах. Наряды украшены пайетками. Редакция рекомендует обратить внимание на платья от Georges Hobeika и Zuhair Murad. Образ можно дополнить эпатажными сумками от Roberto Cavalli, солнечными очками Givenchy и сияющими перстнями.

Красный цвет будет выглядеть не менее эффектно. Огненный и провокационный наряд придаст особенного праздничного настроения. Редакция рекомендует отдавать предпочтение моделям с декольте и юбками в пол из струящейся ткани гранатового цвета. Шик и эпатаж придаст зеленый наряд.

«Делаем ставку на DSQUARED2 и Comme des Garcons: туфли на экстремальной платформе, обилие меха, необычные шляпы, блестки и стразы формируют свежий, запоминающийся образ. Новаторские фактуры, принты с отсылками к космосу и абстрактная палитра добавляют индивидуальности, а оригинальный макияж и прическа завершают картинку», — сообщил vostokmedia.com.

Для создания милого образа рекомендовано выбирать наряды светлых оттенков: фарфорового, жемчужного, кремового. Образ будет символизировать начало жизни с чистого листа. Идеальное сочетание — высокие каблуки, приталенные жилеты, изящные украшения. Для шика стоит отдать предпочтение ярким цветам: малиновому, индиго, сапфиру, изумруду, кораллу. Шикарный образ получится создать при правильном выборе тканей: бархат, шелк, жаккард и шифон.

