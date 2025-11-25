Спрос на выступления Деда Мороза и Снегурочки в Подмосковье вырос в 3 раза за месяц — сколько стоят услуги аниматоров

Жители Подмосковья начинают заранее готовиться к Новому году: только за последний месяц спрос на услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вырос в 3 раза по сравнению со второй половиной сентября-первой половиной октября. К таким выводам пришли аналитики «Авито Услуг», данные исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

За год спрос на услуги аниматоров в костюмах зимних волшебников среди жителей Московской области вырос на 20%, а предложений от артистов и вовсе стало больше в 2 раза. При этом инфляция не затронула сферу новогодних развлечений, средняя стоимость услуг артистов по-прежнему составляет 3 тыс. рублей, отметили аналитики.

«Мы фиксируем, что во второй половине октября-первой половине ноября 2025 года спрос на услуги аниматоров вырос на 54%, а предложение — на 26%. Такие данные демонстрируют, что многие россияне предпочитают бронировать артистов заблаговременно, чтобы избежать декабрьского дефицита, когда лучшие исполнители уже заняты», — считают эксперты «Авито Услуг».

Кроме того, замечена еще одна интересная тенденция: в России сменилась роль «главного зимнего волшебника». По популярности Снегурочка обогнала своего дедушку, к середине ноября спрос на ее выступления вырос в 3,3 раза, у Деда Мороза — в 3,2 раза.

Ранее экономисты предсказали стремительный рост цен в России в 2026 году буквально на все.