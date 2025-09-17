Стратеги успеха: почему в третью среду сентября весь бизнес поздравляет HR-менеджеров?

По информации издания, дата призвана подчеркнуть значимость труда специалистов по управлению персоналом, чья работа является фундаментом эффективности любой современной организации. Как отмечают эксперты в области корпоративного управления, именно от профессионализма HR-специалистов напрямую зависит формирование сплоченного и высококвалифицированного коллектива. В их компетенцию входит не только подбор кадров, но и разработка системы мотивации, организация обучения, создание комфортного психологического климата в коллективе и разрешение возможных конфликтов. Эти функции делают HR-менеджеров ключевыми игроками в достижении стратегических целей компании.

Качественная кадровая политика, выстроенная этими специалистами, становится основным конкурентным преимуществом на рынке и напрямую влияет на экономические показатели и общее процветание бизнеса. В современной экономике, где главным активом компании являются люди, роль HR-службы перестала быть вспомогательной и вышла на уровень стратегического управления.

