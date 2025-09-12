День программиста в России 13 сентября: сколько сейчас зарабатывают в профессии в Москве и Подмосковье

В России 13 сентября празднуется День программиста. Сколько сейчас зарабатывают работники профессии в Москве и Подмосковье, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова.

По ее словам, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для программистов в Москве достигла в этом году 202 тыс. рублей, что на 2,6 тыс. больше, чем в 2024 году.

«В Московской области медианный доход программиста в вакансиях на hh.ru вырос за год на 10,8 тыс. до 158 тыс. рублей. Между тем потенциальные зарплаты джунов на рынке труда существенно ниже. Так, в Москве сейчас джунам предлагают доход на уровне 80 тыс., что на 5 тыс. рублей больше, чем в 2024. В Московской области — 70 тыс., что также на 5 тыс. больше, чем в 2024», — поделилась эксперт с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Прим этом спрос на джунов — начинающих программист с минимальным опытом работы по специальности или без него, за год стал меньше.

«За последние месяцы местные компании разместили на hh.ru порядка 1 тыс. вакансий, доступных для начинающих айтишников, что на 10% меньше, чем в начале осени 2024 года. Но данный тренд на «охлаждение» спроса характерен для всей ИТ-отрасли в регионах в этом году. Гиперспрос 2024 года сменился более осторожным и продуманным поиском персонала под конкретные бизнес-проекты», — заключила Бузунова.

