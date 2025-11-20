Стул против витрины и кассы: россиянин разнес кафе, но причин поступка объяснить не смог

По информации ведомства, инцидент в пункте общественного питания произошел утром. Один из посетителей начал проявлять агрессию. Предположительно, поводом стало злоупотребление алкогольными напитками. 38-летний мужчина устроил погром в заведении стулом: разбил остекление и повредил кассовый аппарат. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и стали свидетелями, как посетитель агрессивно общался с сотрудником кафе. Гостя успокоили.

«Росгвардейцы успокоили дебошира и задержали его для выяснения обстоятельств», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел. Он не смог объяснить, с какой целью совершил погром. В пресс-службе обратили внимание, что в кафе была установлена кнопка экстренного вызова. Когда сотрудники поняли, что не смогут разобраться в ситуации самостоятельно, они воспользовались опцией. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия. Фото разбитого окна предоставлено сотрудниками региональной Росгвардии.

Ранее сообщалось, что пьяный дебош в больнице на Литейном завершился сотрясением мозга у санитара.