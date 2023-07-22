Суд Белгорода определил меру пресечения экс-вице-губернатору региона Константину Полежаеву

Политика обвиняют в получении взяток. Константин Полежаев сотрудничает со следствием, он признает свою вину и готов нести наказание. О задержании экс-вице-губернатору Белгорода стало известно в пятницу, 21 июля. Предполагается, что он получал средства от директора одной из строительных компаний за оказание незаконных услуг. Коррупционную деятельность, по предварительной версии следствия, Константин Полежаев вел на протяжении года, начиная с 2022.

Предполагается, что Константин Полежаев выдавал строительной компании акты о принятии очистных сооружений без контроля выполнения всех норм. Взамен получил два премиальных автомобилей.