Суд ДНР приговорил бойца «Азова»* к пожизненному пребыванию в колонии строгого режима

Приговор вынес суд в ДНР. Следователи восстановили хронологию событий дня, когда погиб военнослужащий народной милиции ДНР. Николай Кущ патрулировал те территории Мариуполя, которые еще находились под контролем Украины. Он нашел раненого военнослужащего народной милиции ДНР, но не взял его в плен. Кущ забрал у него оружие и выстрелил в лежачего мужчину в спину. Инцидент произошел в апреле 2022 года.

Боец украинского нацбатальона «Азов»* будет отбывать срок в колонии строго режима до конца своей жизни. Суд обратил внимание на все особенности дела. Убийство произошло на фоне политических и идеологических разногласий. Кроме того, учитывалось беспомощное состояние военнослужащего и его профессиональная деятельность.

*Запрещенная в России террористическая организация