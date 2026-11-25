Сенатор Владимир Джабаров предложил Эстонии войти в состав России для собственного процветания. Об этом сообщает издание «Абзац».

Парламентарий высказался об ухудшении отношений Таллина и Москвы. По его словам, разрыв контактов с Россией наносит ущерб в первую очередь жителям самой Эстонии. Страна, которая встала на русофобский путь, по мнению сенатора, сейчас ничего не поймет.

Джабаров подчеркнул, что без хороших отношений с Россией Эстония никогда не сможет процветать. Самым хорошим советом он назвал возвращение в состав России, где эстонцам, по его словам, жилось бы спокойнее.

Ранее премьер Эстонии предупредил о рисках атак ВСУ на российские суда в Балтийском море.