51-летний солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер поделился с подписчиками трогательным семейным моментом. Певец опубликовал снимок со свадьбы старшего сына Тимофея, на котором поправляет ему галстук-бабочку перед торжеством, пишет Womanhit.

В подписи к фотографии артист признался, что этот день оказался для него гораздо более волнительным, чем он предполагал. Клявер также обратился к сыну с напутственными словами и поделился своими представлениями о главных жизненных ценностях.

Фото: [ соцсети ]

По мнению певца, у мужчины есть три важные составляющие жизни — семья, работа и друзья. Он отметил, что 25-летний Тимофей уже создал собственную главную опору — семью. Артист пожелал молодоженам любви, гармонии и взаимопонимания.

Тимофей — старший сын Клявера от первого брака. Певец и прежде публиковал фотографии с наследниками и не раз говорил о значении семьи в своей жизни.

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