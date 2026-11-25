Имбирный чай, молоко с куркумой и чеснок с медом давно считаются народными средствами против простуды. Однако рассчитывать, что эти продукты уничтожат вирусы или помогут быстрее выздороветь, не стоит. Более того, чрезмерное увлечение натуральными средствами может обернуться проблемами с желудком и нежелательными реакциями на лекарства. Какие свойства имбиря, куркумы и чеснока действительно подтверждены, а какие сильно преувеличены, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.

«Имбирь, куркума и чеснок содержат биологически активные вещества, которым действительно свойственны определенные противовоспалительные, антиоксидантные и другие эффекты. Например, имбирь содержит гингеролы, куркума — куркумин, а чеснок — серосодержащие соединения, в частности аллицин», — объяснила специалист.

Именно благодаря этим компонентам продукты получили репутацию природных защитников от инфекций. В лабораторных исследованиях некоторые вещества демонстрируют активность в отношении отдельных микроорганизмов и воспалительных процессов. Но результаты таких экспериментов нельзя автоматически переносить на организм человека.

«Важно разделять лабораторные результаты и доказанную эффективность у человека. На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что употребление этих продуктов способно предотвратить ОРВИ, уничтожить вирусы в организме или существенно сократить продолжительность болезни», — подчеркнула Ревкова.

По словам врача, имбирь, куркума и чеснок вполне могут оставаться частью привычного рациона. Однако превращать их в альтернативу лечению не следует. Если человек заболел, эти продукты не заменят препараты, назначенные врачом, и средства для облегчения симптомов.

«В обычных пищевых количествах эти продукты могут быть частью разнообразного рациона, но не заменяют противовирусную терапию, когда она действительно показана, и симптоматическое лечение. Избыточное употребление имбиря, чеснока и куркумы может вызывать изжогу, раздражение слизистой желудка, боли в животе и диарею», — предупредила терапевт.

Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и желчнокаменной болезнью, а также тем, кто принимает препараты, влияющие на свертываемость крови. Отдельный риск представляют концентрированные добавки с растительными экстрактами: их активные вещества могут взаимодействовать с лекарствами. Поэтому перед приемом таких средств лучше посоветоваться с врачом, даже если на упаковке обещают исключительно натуральный состав.