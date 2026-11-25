В Дубне продолжается благоустройство парка Авиастроителей, площадь территории составляет 8,4 га, открытие обновленного пространства намечено на конец 2026 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На территории ведется устройство финишных покрытий, на площадке работают пять человек и одна единица техники. Пространство разделят на несколько зон: спортивную, детскую, тихого отдыха, культурно-массовых мероприятий и мемориальную. Посетителям будет доступен памп-трек, две площадки с безопасным покрытием и тематическими комплексами для детей разного возраста, прогулочный маршрут с беседками и скамейками, детские и спортивные площадки. В рамках озеленения сохранят уже растущие деревья, уберут сухостой и высадят новые деревья, кустарники и многолетники.

Все работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.