В Егорьевске продолжается обновление «Технического сада», привести сквер в порядок планируется в 2027 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В рамках работ там обустроят систему пеших маршрутов, проложат коммуникации, для безопасности и комфорта в темное время суток смонтируют фонари и камеры видеонаблюдения. В сквере появятся скамейки и мусорные контейнеры, игровые зоны для детей и площадки для занятий спортом, павильоны и разнообразные малые архитектурные формы. Для любителей уединенного отдыха предусмотрены деревянные настилы, беседки и навесы.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.