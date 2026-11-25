По ее словам, болезнь оказалась затяжной и доставляет немало неприятностей.

«Надеюсь, что у вас нет и никогда не будет риновируса, потому что он долго проходит и сильно злит. Но я держусь и вам желаю держаться!» — заявила бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

Риновирусная инфекция обычно поражает верхние дыхательные пути. Среди распространенных проявлений — насморк, заложенность носа и кашель. В некоторых случаях могут возникать нарушения обоняния и вкуса.

При этом блогер не стала уточнять, какие именно симптомы беспокоят ее и насколько тяжело протекает заболевание.

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