«Долго проходит и сильно злит»: Айза-Лилуна Ай пожаловалась на затяжную болезнь
Super.ru: Айза заболела риновирусом и обратилась к подписчикам с предупреждением
Фото: [соцсети]
41-летняя блогер Айза-Лилуна Ай сообщила подписчикам, что заболела риновирусной инфекцией, передает Super.
По ее словам, болезнь оказалась затяжной и доставляет немало неприятностей.
«Надеюсь, что у вас нет и никогда не будет риновируса, потому что он долго проходит и сильно злит. Но я держусь и вам желаю держаться!» — заявила бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова).
Риновирусная инфекция обычно поражает верхние дыхательные пути. Среди распространенных проявлений — насморк, заложенность носа и кашель. В некоторых случаях могут возникать нарушения обоняния и вкуса.
При этом блогер не стала уточнять, какие именно симптомы беспокоят ее и насколько тяжело протекает заболевание.
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