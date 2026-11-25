Использование искусственного интеллекта требует значительно меньше воды в пересчете на потраченные потребителем деньги, чем производство миндального молока или игра в гольф, пишет Reuters со ссылкой на исследование аналитической компании Enverus Intelligence Research.

Специалисты сравнили объемы потребления воды при одинаковых ежемесячных расходах в размере 25 долларов.

Согласно их расчетам, на использование нейросетей при такой сумме приходится около 7,2 литра воды, включая воду, необходимую для производства электроэнергии. Для сравнения, покупка миндального молока на аналогичную сумму требует около 1166 литров воды, а посещение полей для гольфа — около 2570 литров.

Расход воды при использовании бытового электричества, вырабатываемого газовыми электростанциями, составил около 117 литров.

При этом примерно 90% воды, необходимой для работы ИИ, расходуется на электростанциях, а не непосредственно в центрах обработки данных.

По оценкам аналитиков, современный крупный центр обработки данных также потребляет меньше воды на единицу занимаемой площади, чем плантации риса, миндаля или люцерны.

Однако результаты исследования основаны на сравнении расходов потребителей, а не общего потребления воды целыми отраслями. Поэтому они не означают, что развитие искусственного интеллекта не создает дополнительной нагрузки на водные ресурсы.