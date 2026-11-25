В ЦППК усилили подготовку пассажирской инфраструктуры и поездов к непогоде, для очистки 828 платформ в Московском транспортном узле подготовили 114 бензиновых снегоуборщиков и доставили на остановочные пункты 1137 тонн противогололедных средств. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

Во время снегопада к уборке привлекают дополнительный технический персонал. Сотрудники очищают платформы от снега, проводят противогололедную обработку и следят, чтобы на них не образовывалась наледь. Частота уборки зависит от пассажиропотока, платформы МЦД и наиболее загруженные остановочные пункты убирают не менее четырех раз в день, остальные — не менее одного раза в сутки.

Подвижной состав к зиме также полностью подготовлен, работы охватили более 4 тыс. вагонов, включая «Иволги» всех четырех поколений, поезда ЭП2Д и ЭП2ДМ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.