Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от России согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и обеспечить безопасный проход судов по Черному морю перед началом переговоров по Украине с участием европейских представителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, эти шаги Москва должна предпринять перед началом переговоров по Украине с участием европейских представителей. Именно так, по ее мнению, Россия должна продемонстрировать готовность к достижению договоренностей по украинскому конфликту.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что о готовности Москвы к урегулированию будут судить по конкретным действиям, а не по заявлениям. Она также сообщила, что в следующем раунде переговоров примет участие сильная европейская команда, поскольку безопасность Украины напрямую связана с безопасностью Европы.

Ранее стало известно, что на Украине действует полк французских спецназовцев из 800 человек.