Двое бывших сотрудников уголовного розыска предстали перед судом за коррупционную схему — они продавали секретную информацию о транспортных средствах, добытую из баз данных МВД. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на полицию и СК.

Следователи предъявили обвинение двоим экс-оперативникам — теперь им грозит тюремный срок за получение взятки группой лиц. По данным ведомств, в июле 2026 года бывшие сотрудники угрозыска через посредника получили деньги от заинтересованного лица. Взамен они незаконно передали ему закрытые сведения о машинах, которые добыли, используя базы данных МВД.

Преступление вскрылось благодаря работе Управления собственной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области. Оперативники УСБ провели проверку, собрали доказательства и передали материалы следователям Следственного комитета.

Суд уже отправил обоих бывших полицейских под стражу. Сейчас следствие выясняет, не сливали ли они секретные данные раньше и кто именно выступал заказчиком этой информации. Действия посредника и того, кто платил деньги, также проверят на причастность к коррупции.