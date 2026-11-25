Бесконечная прокрутка ленты, автоматическое воспроизведение видео, персональные рекомендации и постоянные уведомления могут способствовать развитию проблемного использования интернета, пишет Gadget Review со ссылкой на масштабный научный обзор в журнале The Lancet Psychiatry. Согласно обобщенным результатам предыдущих исследований, с этой проблемой могут сталкиваться более 10% людей в мире.

При этом специалисты подчеркивают, что проблема заключается не столько в количестве проведенных в интернете часов, сколько в неспособности контролировать собственное поведение.

Тревожным признаком становится ситуация, когда использование интернета начинает вредить физическому или психическому здоровью, личным отношениям, работе или учебе.

Речь идет не только о социальных сетях, но и о видеоиграх, азартных играх, онлайн-покупках и навязчивом поиске медицинской информации.

Особую обеспокоенность исследователей вызывает заинтересованность технологических компаний в удержании внимания пользователей. Чем больше времени человек проводит на платформе, тем больше компания потенциально зарабатывает на рекламе.

Авторы обзора призвали власти обратить внимание не только на возрастные ограничения, но и на сами механизмы работы интернет-платформ.

При этом ученые не выступают против интернета как такового. Их цель — снизить возможный вред цифровых технологий, сохранив их преимущества для общества.