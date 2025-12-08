Суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС в Москве

Московский Дорогомиловский суд постановил заключить под стражу бойца смешанных единоборств Заура Исмаилова, известного по инциденту с имитацией боя у памятника ветеранам МЧС, сообщило РИА Новости.

Согласно данным, озвученным в ходе процесса, спортсмен ранее не привлекался к уголовной ответственности и официально не состоит в браке, однако у него есть малолетний ребенок. Защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на диагноз подзащитного — рассеянный склероз, при котором содержание в следственном изоляторе может быть противопоказано.

Адвокат настаивал на домашнем аресте, приводя в качестве смягчающих обстоятельств факт перечисления обвиняемым 50 тыс. руб. в фонд помощи мобилизованным, а также наличие у его брата государственных наград за участие в контртеррористических операциях.

Однако сторона обвинения представила контраргументы, указав, что при задержании Исмаилов сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов и предпринял попытку скрыться, что было квалифицировано следователем как побег. Сам обвиняемый, выступая в суде, сделал короткое заявление, пояснив, что в силу проблем со здоровьем не до конца осознает происходящее с ним.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело бойца ММА, задержанного за осквернение памятника.