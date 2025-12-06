Кулаки нацелены не на соперника: дело бойца ММА об осквернении памятника в Москве взял под контроль глава СКР

Ранее стало известно, что против бойца ММА возбудили уголовное дело за осквернение памятника ветеранам МЧС. Глава ведомства дал указание в кратчайшие сроки представить ему подробный отчет о его продвижении. В рамках досудебного производства подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Теперь расследование проходит под непосредственным надзором руководства СК.

Как сообщает официальная пресс-служба СКР, поводом для особого внимания стал видеоролик, размещенный бойцом смешанных единоборств Зауром Исмаиловым. На записи он имитирует бой с мемориальной композицией, посвященной ветеранам Министерства по чрезвычайным ситуациям в Москве. Особое возмущение вызвал тот факт, что в кадре спортсмен наносит условные удары в сторону скульптурного изображения ребенка — части монументального ансамбля.

