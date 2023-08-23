Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом советского народа

Действия нацистов в ходе Великой Отечественной войны под Сталинградом по отношению к советским гражданам Волгоградским областным судом признаны геноцидом, пишет агентство «РИА Новости».

Суд вынес решение о признании действий фашистов геноцидом в среду, 23 августа. Руководитель общественной организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова присутствовала в зале суда. Она отметила символичность того, что справедливое решение принято именно 23 августа – день, когда в 1942 году начались бомбардировки Сталинграда.

«Жаль, что многие, кто ждал этого, не дожил. Но жители, пережившие ужасы Сталинградской битвы, будут сегодня с особым чувством вспоминать о погибших матерях», - рассказала РИА Новости руководитель общественной организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова

Слушание дела началось 1 августа. За это время было изучено множество видеодоказательств и фотоподтверждений нацисткой агрессии. 350 тысяч человек погибло во время оккупации Сталинграда. Страдала городская инфраструктура. Согласно подсчетам, около 17 триллионов рублей понадобилось для восстановления. Некоторые заседания проходили в закрытом режиме. На них имели право присутствовать те лица, которым открыт доступ к государственным тайнам.

Судья Алевтина Курникова сообщила, что заявление прокурора Волгоградской области удовлетворено.