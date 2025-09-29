«Суд царя Соломона» на древнем перстне: находка археологов в Троице-Сергиевой лавре имеет важное значение

Депутат Госдумы Сергей Пахомов в своем телеграм-канале проинформировал об обнаружении во время археологических раскопок в Троице-Сергиевой лавре мужского перстня XVII века, сообщил REGIONS.

Депутат отметил, что на перстне изображен один из самых известных библейских сюжетов — суд царя Соломона. Раскопки проводят специалисты Института археологии РАН. Изображенная на перстне сцена символизирует важность принятия мудрых решений. Тогда правитель решил спор двух женщин о ребенке.

По информации депутата, специалисты исследуют находку. После артефакт передадут в музей Лавры. Найденный объект, как и многие другие значимые исторические предметы, археологи изымают для их сохранения перед началом строительных работ.

По информации депутата, в числе других не менее значимых находок — фрагмент древнего чернолощеного кувшина XVI в. Историки поставили задачу — на основании сохранившихся внутренних документов музея определить собственника найденного предмета.

«Сама по себе находка интересная, но особо примечателен сосуд надписью на плечиках острым предметом: "Книгохран[ителев] Константинов", выполненной четким и аккуратным почерком, причем имя написано вязью с особой тщательностью», — сообщил депутат.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в Троице-Сергиевой лавре раскопали уникальный артефакт XVI века.