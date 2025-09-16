В Подмосковье археологи сделали уникальную находку в монастыре

При археологических раскопках на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде ученые обнаружили уникальный кувшин XVI века, пишет издание REGIONS.

Артефакт был найден Подмосковной экспедицией Института археологии РАН. Главной ценностью находки стала процарапанная надпись, которая проливает свет на ее владельца.

На плечиках сосуда острым предметом нанесена четкая надпись-граффито «Книгохран[ителев] Константинов». Имя выполнено вязью с особой аккуратностью, что говорит о высоком уровне грамотности автора. По мнению исследователей, кувшин мог принадлежать книгохранителю монастырской библиотеки.

Руководитель экспедиции Ася Энговатова сообщила, что письменные источники упоминают лишь одного книгохранителя с именем Константин, который умер в 1593 или 1594 году — накануне Смутного времени. Высокое качество каллиграфического почерка на сосуде дает основание предположить, что сам Константин мог участвовать в процессе копирования рукописей.

Напомним, что Троице-Сергиев монастырь обладал одним из богатейших книжных собраний России, начало которому положил еще Сергий Радонежский. Найденный артефакт является материальным свидетельством деятельности хранителей этой библиотеки. Дальнейшее изучение кувшина поможет ученым получить новую информацию о книжной культуре и быте XVI столетия.

