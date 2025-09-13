Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность за ЖКУ

По информации агентства, два иска в суд подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Каждое из требований удовлетворено в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу. Сумма задолженности, которую потребуется погасить актрисе, не сообщается.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — сказано в материалах.

На странице в своей соцсети в 2018 году актриса поделилась с подписчиками, что купила квартиру в Москве. На тот момент апартаменты находились еще в строящемся доме. Приятным известием актриса поделилась с поклонниками в преддверии Нового года. Актрисе задали множество вопросов. Дарья ответила, что при выборе квартиры учитывала расположение дома по отношению к школе. Было важно, чтобы здания находились недалеко друг от друга. Других приоритетных критериев при выборе не было. Есть ли еще недвижимость у 42-летней звезды сериала «Содержанки», не сообщается.

