Суд вынес приговор пенсионеру, который дважды ударил сотрудника полиции

По данным пресс-службы, пенсионер направлялся на поезде из Кузбасса в Москву. В вагоне-ресторане он решил выпить алкогольный напиток. Поведение пенсионера изменилось. Он стал агрессивным, нецензурно выражался, кричал. Пассажиры пытались успокоить мужчину, но все попытки оказались безуспешными. Начальник поезда принял решение вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые сопровождали поезд.

По информации пресс-службы, пенсионера попросили покинуть поезд на ближайшей станции. На перроне мужчина ударил правоохранителя по лицу. На пенсионера надели наручники. Он обратился с просьбой снять наручники и обещал вести себя спокойно. Однако сразу же снова ударил правоохранителя. Пассажира доставили в отделение, где составили протокол.

По данным пресс-службы, мужчина признался, что из-за алкоголя ничего не помнил. Ему показали записи с камер наблюдения. Суд назначил выплату штрафа в размере 50 тыс. руб.

«Он говорил, что, протрезвев, не раз извинялся перед тем полицейским, которого ударил», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

